Les ONG, Associations et divers regroupements au Togo ont une fois encore répondu massivement le samedi 4 novembre 2017 à l’appel du gouvernement togolais sur le programme mensuel « opération Togo propre» sur toute l’étendue du territoire nationale.

Les ONG International Youth Fellowship (IYF Togo) et Source Of Light (SOL-Togo) ont mis au propre, respectivement les alentours du marché de Hanoukopé à Lomé et le Centre Médico-Social (CMS) à agoè Cacavéli dans le canton d’agoè.

Il s’agit pour ces différents ONG de promouvoir l’esprit citoyen au sein de la population en générale et la jeunesse en particulier, afin de pérenniser ce programme citoyen initié par le gouvernement togolais.

Pour M. Koffi FANTOHOU, Directeur Exécutif de l’ONG IYF Togo, son organisation a choisi le marché de hanoukopé pour pérenniser son projet citoyen initié dans ce marché. Cette opération a permis à cette ONG de mettre en place un dépotoir à l’intérieur du marché pour la promotion d’un environnement sein.

Le Directeur exécutif de l’ONG SOL, M. Ayaovi DABLA, pour sa part a indiqué qu’il s’agit par cette opération de sensibiliser la population environnante du CMS cacaveli aux valeurs citoyennes et la sauvegarde de l’environnement de cette structure sanitaire.

Cette opération Togo propre a été également observée par la Préfecture du Golfe. Le préfet du golfe le colonel Awate Hodabalo, le président de la délégation spéciale de la préfecture du golfe Kossi Agbenygan Aboka, et la troisième vice-présidente de l’Assemblée nationale togolaise, Mme Dagban zonvidé ont accompagné les populations du canton d’Atiegou kelegougan et ceux d’Amadanhomé pour rendre propre les dites localités.

Le préfet le colonel Awaté Hodabalo a invité la population de ces localités à faire plus preuve de civisme pour ne pas manquer les prochaines opérations.

Le programme « opération Togo propre » initié par le gouvernement togolais se déroule chaque premier samedi du mois et est coordonné par le Ministère de la Communication, des Sports et de la Formation Civique du Togo. Il vise à sensibiliser les populations sur les valeurs citoyennes.