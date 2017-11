Le Collectif des Jeunes pour le Développement (CJD) et le Réseau International de Transit Transport et des Affaires (RITTA) en Afrique ont organisé une rencontre de sensibilisation à la non-violence, le lundi 6 novembre 2017 à Lomé.

L’objectif de cette rencontre est de dénoncer les différentes violences lors des manifestations passées, spécialement celles du 5 octobre 2017, soldées par des morts et des nombreux blessés.

Aussi il a été question d’interpeler les autorités de l’Etat afin de savoir où ils en sont avec les plaintes des uns et des autres suites aux dommages occasionnés par ces manifestations.

Des témoignages des victimes des marches pacifiques passées faisant mention de violence sur elles ont été lus par les responsables de cette coalition à cette rencontre.

Selon le coordonnateur du CJD et RITTA, M. Orphé ADOM, il serait même préférable que tous les partis politiques qui voudraient désormais organiser une manifestation de souscrire aux assurances afin de couvrir d’éventuels dommages.

Le collectif a exhorté le gouvernement à ouvrir des enquêtes afin que la lumière soit faite sur les violences perpétrées sur certains citoyens et que les victimes soient dédommagées. Le CJD et le RITTA ont par la même occasion souhaité que les prochaines manifestations soient mieux organisées et encadrées afin d’éviter les dérapages qui arrangent nullement le Togo.