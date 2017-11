L’Université de Lomé et l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique au Togo ont procédé à l’inauguration du centre nommée « American Corner » marquant les dix (10) ans d’existence dudit centre, le mercredi 8 novembre 2017 au sein de l’Université de Lomé.

Cet espace dédié non seulement aux étudiants du département d’Anglais mais aussi à leurs professeurs, est équipé de documents littéraires, de matériels informatiques dont un WiFi. Il offre plusieurs opportunités à ses occupants et visiteurs. Il constitue une bibliothèque, un cybercafé, un espace de spectacle, un centre d’apprentissage des langues et bien plus encore.

Selon l’Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique au Togo, David GILMOUR, le nouveau American Corner, redessiné et amélioré, sera un point de référence sur le campus pour le libre échange d’idées. C’est également un lieu où les étudiants pourront nourrir et développer leurs talents ; et où les connexions avec les États-Unis et le reste du monde n’est qu’une question d’un clic de la souris de l’ordinateur. Il espère que, l’inauguration du nouveau American Corner marquera une étape importante dans les relations étroites entre l’Ambassade des États-Unis et l’Université de Lomé, et par la même occasion entre le peuple américain et le peuple togolais.

La 2ème vice-présidente de l’Université de Lomé, Mme Kafui KPEGBA, a déclaré à l’occasion que ce prestigieux espace servira à améliorer beaucoup plus l’interaction entre enseignants et étudiants de l’université. Il sera désormais le témoin du regard du partenaire sur l’Université et en même temps l’expression de gratitude pour la construction progressive d’un partenariat qui a une espérance de vie illimitée.