Les parlementaires et le personnel de l’Assemblée Nationale togolaise sont en formation pour optimiser le travail avec la gestion électronique des documents, le mercredi 08 novembre 2017 à Lomé. Il s’est agit d’un moyen nécessaire d’optimiser et de sécuriser le travail et la mémoire du parlementaire.

Le but visé, c’est la nécessité de trouver et de transmettre rapidement des informations provenant de différentes structures et de fluidifier l’accès, le partage et l’archivage. Cette gestion permettra aussi de résoudre les difficultés inhérentes aux actes concrets des parlementaires.

Le quatrième vice président de l’Assemblée Nationale, Monsieur BARITSE Etienne, en ouvrant les travaux de cet atelier de deux jours, a invité les participants à la plus grande assiduité afin d’assimiler au mieux les enseignements qui leurs seront dispensés et de partager le moment venu avec leurs collègues qui n’ont pas eu la même chance.