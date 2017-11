Le Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de l’Hydraulique (MAEH), organise les 9 et 10 novembre 2017, à Lomé, l’atelier de validation technique du rapport de la revue/analyse de la contribution des politiques et stratégies nationales de la pêche et de l’aquaculture à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations : cas du Togo.

«Le projet GCP/INT/244/EC Impact, Résilience, Durabilité et Transformation pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (FIRST) » est un projet de l’Organisation de Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) qui dans l’une de ses composantes met l’accent sur la pêche et l’aquaculture. Ainsi une étude a été réalisée au Togo durant un mois et a évalué les forces, les opportunités, les faiblesses et les lacunes dudit secteur.

Le présent atelier a pour objectif de procéder à la validation du rapport revue/analyse afin de doter le Togo d’une politique dans le sous secteur de la pêche et de l’aquaculture. Pour ce faire, la trentaine de participants devront procéder à un examen critique du rapport puis formuler des suggestions et recommandations en vue d’enrichir le rapport.

Pour le Docteur SIDIBE Aboubacar, chargé du programme FIRST à la FAO, à termes la CEDEAO, entend mettre en place dans chacun de ses pays membres une politique éfficace pour la pêche et l’aquaculture.

Pour le Docteur ALI Domtani, directeur de l’élevage, cette politique permettra de voir comment prendre en compte les acteurs du secteur de la pêche et de l’aquaculture, dans le cadre de la réduction de la pauvreté, en vue d’atteindre les ODD. Il a souligné qu’au Togo, la pêche contribue à 30% du PIB national, malgré cela la pêche et l’aquaculture ne sont pas intégré aux politiques de développement d’où cette étude pour relever les forces et faiblesses en vue d’une bonne politique dudit sous secteur.

Les travaux de l’atelier ont été ouverts par Madame BALLI Nèmè, Secrétaire Générale du MAEH.