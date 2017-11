Le 25ème numéro de « jeudi j’ose » a eu lieu le 09 novembre 2017 à la maison des jeunes d’Amadanhomé à Adidogomé (sud-ouest de Lomé) autour du thème : « La compétitivité interne et externe : La normalisation et l’accréditation ». Ce programme dédié pour la promotion des jeunes entrepreneurs est organisé par le Fonds d’Appui aux Initiatives Economiques des Jeunes (FAIEJ), chaque deuxième jeudi du mois.

Ce numéro a réuni plus d’une centaine de jeunes entrepreneurs de la région Maritime, et a pour objectif de leur permettre de connaitre les principaux outils pour faire la qualité dans leurs activités professionnelles.

Le conférencier M. James AGBODJAN, Coordonnateur Programme Qualité en Afrique de l’Ouest, et expert de l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) a entretenu ces jeunes sur la nécessité de garantir la qualité de leurs produits, de respecter les normes et les accréditations des produits et sur comment rendre ses produits compétitifs sur le plan national et international. Selon lui la maitrise des différentes mesures de la métrologie est très nécessaire dans le processus de la qualité d’un produit.

Ces jeunes entrepreneurs ont également assisté aux séances de partage d’expériences et conseils pratiques de leurs ainés comme : Ms. Komlan BESSANH, promoteur de la marque ‘’CHAMPIZO’’ ; Dovi KOUDOU, promoteur du Thé Kinkéliba ; et Mme Christelle AYITE, promoteur du yaourt King’s Commodities.

Ce énième numéro de « jeudi j’ose» s’est déroulé en présence de M. Lonlon Komlan LOCOH, Directeur national de l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) au Togo.