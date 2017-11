La Vision International des Ministères Chrétiens (VIMC), spécialisée dans la formation des leaders Chrétiens, a organisé en collaboration avec la Congrégation Willow Creek, une rencontre de deux (2) jours nommée Sommet Global du Leader, du10 au 11 novembre 2017 au Palais de Congrès de Lomé.

Cette rencontre qui est à sa 8ème édition, a pour thème « tout le monde a de l’influence ». Elle vise à renforcer les capacités des participants sur le leadership.

Quatre communications ont meublé la première journée dont celle de Pasteur Bill Hybels, fondateur de la Congrégation Willow Creek. Dans sa communication, le Pasteur Bill Hybels a mentionné que les leaders doivent montrer comment avoir de vives conversations sans pour autant blesser l’interlocuteur, donner l’exemple, respecter leurs engagements, s’excuser immédiatement lorsqu’ils sont en erreur, etc.

Plusieurs autres points ont été abordés notamment la planification de la succession du leader en se basant sur qui, quand et comment ; la gratitude et la reconnaissance pour les personnes qui ont décelé ou semé le leadership en chacun. Il a également exhorté les générations anciennes et nouvelles à être suffisamment humbles afin d’apprendre les unes des autres.

Quatre autres communications sont attendues le samedi 11 novembre 2017 par les participants que sont les pasteurs, les responsables d’entreprises et les jeunes.