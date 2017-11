L’Ecole Supérieure d’Audit et de Management (ESAM) Lomé , a organisé le vendredi 10 novembre 2017 dans ses locaux à Lomé, une conférence publique à l’endroit des représentations des secteurs publics et privés, et des étudiants de ladite école. Cette rencontre est placée sur le thème « La commande publique peut-elle être le levier d’une croissance inclusive? ».

Il s’agit pour les initiateurs de cette rencontre, de faire l’état des lieux, les enjeux et perspectives de la commandes publique qui est aujourd’hui considérable et représente 15 à 30 % du PIB selon les pays.

Selon le conférencier, M. François-Xavier FOURNEYRON, le terme commande publique regroupe l’ensemble des marchés publics, concessions de service publics et autres contrats de partenariat public-privé attribués par les pouvoirs publics en vue de satisfaire un besoin d’intérêt général.

L’impact de la commande publique est incontestable sur le plan économique et social et touche également au politique. Pour le présentateur, c’est aussi un cadre réglementaire respectueux de la liberté et l’égalité d’accès des candidats, de transparence, et institutionnel qui assure une bonne gouvernance entre les différents acteurs publics et privés afin de proposer des mécanismes efficients de régulation et de contrôle de l’intégrité.

Pour le Directeur général de l’ESAM, Il vise à redonner tout son sens à l’économie en vue d’en faire un véritable levier stratégique de développement économique et social. Les étudiants étant des futures responsable, il est nécessaire de les mettre à contribution de ces genres de conférences.

Le principe de la commande publique a beaucoup contribuer dans les réformes en cours dans l’Union européenne et en France, cette question s’applique également au Togo entre autres dans le projet Document de Stratégie Pays (DSP) contracté avec la Banque Africaine de Développement sur la période 2016-2020.