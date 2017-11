La Cellule de réflexion UNIR a organisé le samedi 11 novembre 2017 à Lomé, un forum à l’endroit de sa jeunesse et de ses points focaux des différentes préfectures du Togo.

La rencontre est placée sous thème « Les réseaux sociaux ou médis, nouveaux outils de communication, de démobilisation et d’intoxication».

Cette thématique développée par M. Fidèle Koffi KPARAKI, a permis aux participants de savoir des stratégies pour mesurer la portée et gérer tout ce qui vient des réseaux sociaux. Pour lui, ‘’ce n’est pas tout ce qu’on reçoit qu’on doit transmettre, il faut analyser’’.

Ce forum a permis de faire la restitution des activités du congrès et celles du colloque international organisées tout récemment par le parti UNIR.

Les participants ont été également outillés sur les stratégies de mobilisation des populations de bases à la cause du parti UNIR ; et sur l’implication des jeunes actifs et dynamiques en matière de lutte contre le déficit d’information à travers les réseaux sociaux et médias.