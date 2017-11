Le Réseau Mondial de l’Entrepreneuriat (Global Entrepreneurship Network-GEN) a lancé la huitième édition de la semaine mondiale de l’entrepreneuriat le lundi 13 novembre 2017 à Lomé sous le thème « Quel écosystème entrepreneurial pour booster l’économie togolaise et créer plus d’emplois ? »

Cette semaine vise à mener des activités entrepreneuriales dans le but de mobiliser et de connecter les jeunes du monde entier afin de favoriser l’émergence de la prochaine génération d’entrepreneurs, d’innovateurs et de réalisateurs de changement.

Selon le directeur exécutif de l’ONG Initiatives des Jeunes pour le Développement (IJD), M. Pascal Edoh AGBOVE, c’est une occasion pour les organismes et institutions de faire de l’entrepreneuriat une solution durable de lutte contre le chômage et de sous-emploi des jeunes.

La représentante du ministre du Commerce et de la Promotion du secteur Privé, Mme Ayélé AMEGNRAN, a réaffirmé la disponibilité du gouvernement à accompagner les initiatives des jeunes pour la promotion de l’entrepreneuriat, gage de développement durable.

Les activités de cette semaine qui se déroulent également dans certaines villes de l’intérieur prendront fin le samedi 18 novembre 2017.