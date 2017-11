Le Haut Conseil de Coordination des Associations et Mouvements Estudiantins (HaCAME) a organisé le 14 novembre 2017 à Lomé, une conférence de presse sur les conditions de vie et de travail des étudiants et les comportements citoyens en milieu universitaire.

La conférence de presse a permis aux responsables de HaCAME d’inviter leurs camarades, les responsables d’association et mouvements estudiantins, les délégués généraux et d’amphi à apprécier les efforts du gouvernement et des autorités universitaires pour le mieux-être des étudiants togolais.

Le président du HaCAME, M. Piou TCHEDRE a profité de l’occasion pour inviter tous les camarades étudiants à cultiver l’amour du prochain et à adopter un comportement responsable pour le bon déroulement des activités académiques.