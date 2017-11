Un atelier national de mise en place des Associations des Maillons de l’Interprofession de la Filière Soja au Togo se tient les 14, 16 et 21 novembre 2017 à Lomé.

La première journée de cet atelier de trois jours a réuni le maillon des transformateurs artisanaux, semi-industriels et industriels et a pour but de leur permettre la prise en charge par eux-même de la constitution de leur interprofession.

Ces acteurs ont été sensibilisés à l’interprofession et à la mobilisation sur les intérêts de la création de ce creuset avec les autres collègues de la chaine de valeur Soja au Togo. Un bureau, du maillon des transformateurs de Soja, composé de neuf (09) membres sera mise en place.

Le président d’honneur du Centre des Producteurs de Céréales (CPC-Togo), M. Ayéfoumi OLOU-ADARA, à l’ouverture a indiqué qu’il s’agit de partager avec ces acteurs, le concept de l’interprofession pour une meilleur organisation et leur permettre de participer efficacement au bureau national de la filière Soja au Togo.

Les participants ont été également informés sur entre autres, leur rôle et avantages au sein de l’interprofession; les détails de la feuille de route vers l’Assemblée constitutive de l’interprofession. L’auditoire a été sensibilisé sur le Système d’Information sur le Marché (SIM) du Soja, de ses performances et sa pérennisation dans le temps.

Après les transformateurs du Soja, les producteurs et les commerçants de ce céréale auront également à se regrouper et former le bureau de leur maillon respectif. Ces trois entités vont donc former l’Association des Maillons de l’Interprofession de la Filière Soja au Togo.