Les travaux du forum national sur la recherche de solutions durables des réfugiés, ouverts le lundi 13 novembre 2017, ont pris fin le mercredi 15 novembre 2017 à Lomé.

Après trois jours de réflexions, d’échanges, de partages et de concertation, des conclusions et recommandations ont été émises notamment la réinstallation des réfugiés, le rapatriement volontaire et l’intégration légale de ces derniers. Un plan d’action triennal a été également élaboré. Ce forum a permis de cerner la problématique de la recherche de solutions durables pour les réfugiés résidant au Togo.

Selon la Ministre de l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation, le gouvernement examinera avec grande attention chaque proposition afin de voir ce qui est faisable de façon réaliste au regard de ses moyens et des opportunités qui s’offrent à lui. Elle sollicite la collaboration du Haut-Commissariat des Nations-Unies pour le Réfugiés (UNHCR), des différentes parties prenantes et des réfugiés eux-mêmes afin de mener à bien cette mission.

Pour la représentante du Haut-Commissariat des Nations-Unies pour le Réfugiés (UNHCR) au Togo, Mme Mariam DIALLO, au-delà de ce forum, le HCR continuera de travailler étroitement avec les autorités togolaises sur la possibilité de naturaliser les réfugiés de longue durée qui le souhaitent. A défaut, ceux-ci se verront délivrés des cartes de séjours privilégiés à coût réduit.