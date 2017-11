La neuvième édition des journées Africaines de la Géotechnique (JAG 2017), s’est ouverte le mardi le 14 novembre 2017 à Lomé, sous le thème «Pratique d’une géotechnique innovante et pertinence des stratégies de croissance en Afrique».

Durant quatre (04) jours, des représentants venus des dix-huit (18) pays membres de l’Association Africaine des Laboratoires du Bâtiment et des Travaux Publics (ALBTP) et du Comité Transnational des Géotechniciens d’Afrique (CTGA) plancheront sur les défis qui s’imposent à leur secteur. Les participants présents à cette édition échangeront sur les normes qui régissent leurs professions.

La rencontre vise à palier les obstacles en vue de promouvoir la pratique innovante de la géotechnique pour l’érection d’infrastructures durables et rentables dans les pays d’Afrique intertropicale.

Il s’agira en outre de partager et échanger les expériences innovantes des travaux géotechniques; de promouvoir et de renforcer les liens de coopération géotechnique entre les praticiens africains de ce corps de métier; et de lancer une révision des règles techniques de construction, maintenance, entretien et réhabilitation des ouvrages de génie civil en Afrique intertropicale.

Rappelons que la géotechnique tient une place importante parmi les sciences et techniques du BTP. Elle permet l’adaptation des aménagements et ouvrages aux sites de construction pour en optimiser la sécurité et l’économie. Pour les pays africains, à l’instar du Togo, qui se sont lancés dans de vastes projets d’aménagement du territoire et d’infrastructures routières, elle s’avère indispensable.

Les travaux d’ouverture ont été présidés par monsieur Ninsao Gnofam, ministre en charge des Infrastructures et des Transports, représentant le premier ministre en présence de son collègue de l’enseignement technique chargé de la formation professionnelle, Georges Kwawu AÏDAM et des membres du corps diplomatique.