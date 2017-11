La Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), organise du 15 au 18 novembre 2017 à Kpalimé (120km sud-ouest de Lomé), un séminaire de formation de mise à niveau à l’intention de ses membres.

Cette rencontre de travail est placée sous le thème : « la CENI face aux défis électoraux ». Elle se veut un cadre d’échanges et de partages en vue d’une meilleure connaissance du contexte général des consultations électorales et référendaires. Il s’agira de la compréhension optimales des interventions des parties prenantes et une efficacité accrue de cette commission dans la mise en œuvre de ses missions au service de la nation.

Le Président de la CENI, le Prof Kodjona KADANGA, en ouvrant les travaux, a déclaré qu’il sera question de mettre au même niveau d’informations et d’aptitudes les différents membres afin de mener à bien la mission de la commission.

Au cours des travaux, les participants composés des membres de la CENI, des représentants des ministères et de l’administration publique qui travaillent régulièrement avec la CENI, suivront entre autres communications sur : le cycle électoral ; le cadre normatif et institutionnel des consultations ; la communication de l’Organisme de Gestion des Elections (OGE) en période électorale ; les fondamentaux juridiques du contentieux électoral ; la sécurisation des élections ; le rapport entre la CENI et les différentes parties prenantes du processus électoral.