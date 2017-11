Le Beaujolais nouveau cuvée, vin dont la tradition voudrait qu’il soit dévoilé le 3ème jeudi du mois de novembre a été dégusté le jeudi 16 novembre 2017 lors d’un cocktail offert à Lomé par Air France et ses partenaires.

C’est dans une ambiance festive que les connaisseurs et amateurs ont savouré les premières gouttes du Beaujolais nouveau 2017, un vin français. Il est Produit dans le nord du département du Rhône et sur quelques communes de Saône et Loire.

L’appellation couvre l’intégralité du vignoble du Beaujolais et propose six produits différents dont le Beaujolais nouveau et le Beaujolais supérieur. Il est quasi exclusivement fait à partir cépage gamay

Pour l’ambassadeur de France au Togo, Marc VIZI, la sortie du Beaujolais nouveau est un évènement dont l’importance va croissant depuis 1951. Il est célébré de par le monde.

Les directeurs de sociétés et particuliers ont expérimenté, analysé et apprécié les caractères uniques, doux et soyeux de ce vin.