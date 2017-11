Neuf (9) jeunes porteurs de projets d’entreprises et cinq (5) jeunes entrepreneurs PPEJ 2016 ont reçu le vendredi 17 novembre 2017 au siège du fonds d’appui aux initiatives économiques des jeunes (FAIEJ) à Lomé, des chèques de subvention pour la mise en œuvre et la consolidation de leurs projets d’entreprises. C’est dans le cadre du Programme de Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes (PPEJ) de la Conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la Francophonie (CONFEJES).

La cérémonie présidée par Monsieur Fiatuwo Kwadjo SESSENOU, Ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et du cadre de vie, Représentant le Ministre en Charge de l’Emploi des jeunes s’est déroulée en présence de Monsieur Traoré MODIBO, Directeur des Programmes de la Jeunesse, Représentant du Secrétaire Général de la Conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la Francophonie (CONFEJES).

Les bénéficiaires de ces chèques évalués à 14 millions sept cents douze (14.712.000) de FCFA au total pour la subvention 2017 et de un million sept cent cinquante mille (1.750.000) de FCFA comme prime d’incitation des bénéficiaires du PPEJ 2016, ont été sélectionnés à l’issue de la compétition internationale de plans d’affaires organisée par la CONFEJES chaque année.

Cette cérémonie porte le nombre total de bénéficiaires de ce programme à 229 jeunes entrepreneurs répartis sur l’étendue du territoire national depuis 1994. Ils seront accompagnés dans la mise en œuvre de leurs initiatives par une équipe technique du FAIEJ qui assure le volet « renforcement des capacités » dans le cadre du PPEJ, et de la direction de la jeunesse et de l’emploi des jeunes.

En prélude à cette cérémonie, ces lauréats ont suivi du 15 au 16 novembre 2017, une formation en gestion d’entreprise et de crédit pour une meilleure gestion de leur activité et des fonds qui leur seront remis.

Des partages d’expériences des anciens bénéficiaires du PPEJ ont également meublé la cérémonie qui s’est clôturée par une mini-foire d’exposition des jeunes promoteurs.

Créé en 1994. le PPEJ s’adresse aux jeunes de 16 à 35 ans, scolarisés, déscolarisés ou diplômés ressortissants de l’un des pays membre de la CONFEJES et ayant suivi une formation technique de création d’entreprise.