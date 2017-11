Le PYPA (Program for Youth Politicians in Africa) en collaboration avec l’IGD (Institut pour la Gouvernance et le Développement), a organisé un atelier de formation à l’intention des jeunes issus de six partis politiques dont UNIR, CAR, MCD ANC, ADDI et UFC le vendredi 17 novembre 2017 à Lomé.

Cette rencontre vise au renforcement de capacités et de qualités humaines de ces jeunes et, à accroitre leur influence au sein de leur parti politique respectif.

Durant ces trois jours, les modules administrés aux participants porteront notamment sur l’approche genre, l’approche jeune et le leadership politique.