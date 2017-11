Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Hydraulique, Ouro Koura Agadazi a effectué le lundi 20 novembre 2017, une tournée dans la vallée du Zio à Kovié.

Il a visité les bassins piscicoles, les bassins aménagés du Projet d’Aménagement et de Réhabilitation des Terres Agricoles de la zone de Mission-Tové (PARTAM) et a procédé au lancement de la campagne d’achat de riz.

Cinquante tonnes de riz à hauteur de dix neuf millions (19.000.000) de francs CFA ont été achetées auprès des producteurs.

Le responsable des producteurs, GBADAGO Koffi Mawuli a saisi l’occasion pour remercier le ministre et a soumis plusieurs doléances notamment l’installation sur le site de Kovié d’une usine d’égrenage de sélection des brisures et de conditionnement, la révision des prix d’engrais et la mise à leur disposition des motoculteurs. Selon lui, ces fonds seront injectés dans la prochaine campagne.

Rappelons que le périmètre agricole est passé de 38 hectares en 2010 à 835 hectares en 2017 grâce à l’appui du gouvernement avec une production annuelle de quatre mille tonnes.

Le ministre s’est aussi rendu sur le pont de Kovié qui est dans un mauvais état actuellement. Il a fait savoir que des discussions sont en cours pour la réhabilitation ou la reconstruction dans les brefs délais.