Le Ministère en charge de la Planification en collaboration avec le bureau des Programmes des Nations Unis pour le Développement (PNUD) organise du 20 au 24 novembre 2017 à Lomé, un atelier technique dans le cadre de la planification de la politique de développement.

Cette rencontre d’échanges a réuni les cadres en charge de la planification aux niveaux central et sectoriel, et certains cadres du PNUD pour une formation des formateurs sur la théorie du changement, notamment sur l’analyse causale des principaux défis.

Cet atelier vise à renforcer leurs capacités notamment dans la perspective de l’actualisation des politiques sectorielles basées sur une application de la théorie du changement et l’intégration des Objectifs de Dévalement Durable (ODD).

Selon le Représentant, résident adjoint du PNUD, M. Maktar Fall, ces travaux d’échanges permettront aux cadres de l’administration, de disposer de plus d’outils, et de pouvoir disséminer cette formation auprès d’autres cadres, qui sont au niveau national ou régional. Ces cadres seront dotés également de connaissances, de compétences et de savoir-faire afin de continuer leur exercice de planification en cours.