L’Ambassade des Etats Unies au Togo initie les 21, 22 et 23 à Lomé, une formation des femmes et des jeunes sur le processus de décentralisation au Togo. La rencontre ouverte le mardi 21 novembre 2017 par l’Ambassadeur des USA au Togo, M. David GILMOUR, a pour but d’outiller efficacement ces différents acteurs de la couche sociale, sur l’engagement politique et civique.

Les participants, une cinquantaines environs, vont s’équiper au cours de ces trois jours, des compétences nécessaires pour : Accroitre leur engagement dans la politique au niveau local et national ; comprendre les différentes plateformes pour la participation politique des jeunes, en vue de renforcer leur compréhension du processus de décentralisation et des élections locales. Ils auront donc à relever les différents défis aux quels ils serons confrontés à leurs débuts de carrières politiques.

Selon le consultant-formateur à cet atelier, M. Ouro-bossi TCHACONDOH, expert en décentralisation, il sera question d’augmenter la capacités des participants à élaborer leur propre plan de carrière politique, à travers plusieurs communications.

‘’Encourager un plus grand engagement des jeunes dans la politique est une priorité pour l’Ambassade des Etats-Unis’’, a indiqué David GILMOUR. Pour lui c’est pour permettre au Togo de relever ce défis pour une véritable prospérité de la nation.

La première phase de cette formation concerne les jeunes et femmes de la Région Maritime, les autres phase concernant les région Plateaux, Centrale et Kara seront organisées très prochainement.