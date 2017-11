La Société WAFO INDUSTRY, sous le parrainage du Ministère de l’industrie du Togo, en collaboration avec l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) a célébré le lundi 20 novembre 2017 à Lomé, la journée de l’industrialisation de l’Afrique.

La célébration de cette journée a été placé sous le thème : « Développement industriel africaine : une condition préalable pour une zone de libre-échange continental efficace».

Cette journée a pour objectif d’inciter les pays, à s’engager davantage, dans le processus industriel, pour susciter une prise de conscience au niveau mondiale et mobiliser l’appui de la communauté internationale en faveur du développement industriel de l’Afrique.

Pour l’occasion, le Ministre de l’Industrie et du Tourisme du Togo, M. Gariel IHOU, a eu à rappeler que, l’industrialisation reste un des moteurs de croissance, et un défi pour le continent africain. Elle crée la richesse et l’emploi, développe les compétences, encourage l’innovation, ajoute de la valeur, augmente la productivité du travail et permet de faire des avancées technologiques dans pratiquement tous les secteurs de l’économie, notamment l’agriculture, le bâtiment, les transports, la finance, les services… a-t-il ajouté.

La journée de l’industrialisation de l’Afrique a été instituée le 20 novembre depuis 1969, par l’Assemblée Générale des Nation Unies. Elle interpelle les peuples Africains en général, et les premiers responsables en particulier, à reconnaitre qu’il n’y a pas un développement durable, sans développement industriel et conséquent.