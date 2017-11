La Compagnie Africaine de Pétrole (CAP) Togo a procédé au lancement officielle le mardi 21 novembre 2017 à Lomé, de sa nouvelle carte électronique (e-cap) d’achat de carburant et dérivés dans ses différentes stations de services.

La carte e-cap, est un nouveau moyen de la société CAP Togo, de payement électronique qui se distingue de la plupart déjà sur le marché togolais, par sa particularité de fonctionner avec ou sans connexion internet.

Avec cette innovation la société vise non seulement à fidéliser sa clientèle institutionnelle et les particuliers, mais aussi à conquérir de nouveaux consommateurs par les avantages avérée de cette carte, en vu d’augmenter sa part de marché.

Selon le responsable du Département Informatique de CAP Togo, M. Steve Andéwé BATEMA, plus besoin de circuler avec la liquidité monétique, le e-cap présente dix (10) avantages qui le rendent indispensable pour le consommateur. De sa sécurisation à la rapidité en passant par la facilité dans les transactions, elle permet le transfert de recharge et de crédit de carte en carte, et entre autres la possibilité de faire les opérations via les téléphones portables Android…

Le directeur commerciale de CAP Togo, M. Ankou AMETEBA, lors du lancement a indiqué que cette carte constitue un véritable porte-monnaie électronique conçu pour révolutionner les habitudes de consommation de carburant et dérivés ainsi que les produits vendus sur les stations CAP.

La Compagnie Africaine de Pétrole (CAP) Togo, est l’un des principaux fournisseurs de carburant et dérivés au Togo avec un parc de plus de 30 stations modernes sur l’étendue du territoire national et un personnel de, près de 180 agents. Avec une moyenne de 32.000 m3 de litres de carburant vendu par an, la société revendique aujourd’hui une part de marché de plus de 10 % au Togo.