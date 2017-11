Le ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique, par le biais du comité national antidopage, organise du 23 au 25 novembre 2017 à Lomé, une campagne de sensibilisation à travers l’éducation et la prévention du dopage à l’intention des athlètes du Togo.

Ce projet vise essentiellement à sensibiliser les athlètes nationaux sur le goût de l’effort, les méfaits du dopage sur leur santé et leur carrière à travers une séance de formation qui durera deux (2) jours. Elle regroupe une centaine d’athlètes amateurs et professionnels issus de toutes les fédérations sportives nationales.

Au cours de ces deux jours de formation, plusieurs thèmes seront abordés, notamment les conséquences et effets du dopage et les enjeux éthiques. Cette formation leur permettra d’être suffisamment outillés sur le dopage et la carrière du sportif.

Un cross-country au troisième jour marquera la fin de cette campagne de sensibilisation.

C’est dans le cadre de la mise en œuvre du document de plan stratégique antidopage que le comité national de lutte contre le dopage dans le sport a initié ce projet.