La branche du Réseau Ouest Africain pour l’Edification de la Paix (WANEP) au Togo, dans le cadre des activités de son « Projet d’accompagnement des acteurs sociopolitiques togolais pour une gestion efficace et pacifique de la crise (2017) », organise les 23 et 24 novembre 2017, à Lomé, un atelier national de réflexion autour du thème «résolution de la crise sociopolitique togolaise : rôle et défis pour la société civile».

Cette action de WANEP-Togo est à l’endroit de 45 délégués de la société civile venus des cinq régions économiques du pays et de Lomé commune. Cet atelier vise à accompagner ces acteurs de la société civile togolaise à jouer un rôle efficace pour une sortie de crise pacifique. Il s’agira d’amener les participants à relever les caractéristiques d’une société civile efficace et indépendante ; amener les participants à prendre connaissance des bonnes pratiques en matière de plaidoyer de sortie de crise ; les sensibiliser sur les enjeux et défis des Organisations de la Société Civile en période de crise.

Pour M. Francis Acquah-Aikins, Coordonnateur régional de WANEP, chaque acteur est appelé à contribuer de manière tactique et stratégique à la construction d’un système de gouvernance qui apprécie et défend toutes les nuances d’opinions et d’affiliations et qui contribue largement au maintien de la paix pour une démocratie durable.

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence des représentants du PNUD et des organisations de la société civile.