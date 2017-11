Le Conseil National de Lutte contre le Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles (CNLS-IST), en partenariat avec l’ONUSIDA et la Plateforme des Organisations de la Société Civile de Lutte contre les IST/VIH/Sida et de Promotion de la Santé au Togo, a tenu le vendredi 24 novembre 2017 à Lomé, une conférence de presse, sur la Journée Mondiale du Sida.

Cette journée, qui sera célébrée le 1er décembre 2017, est placée sous le thème « Droit à la Santé ».

Cette journée interpelle la population à se faire dépister et connaitre leur statut sérologique pour bénéficier des conseils pratiques. Cette mobilisation intervient sur tous les points de prestations. Par ailleurs, la société civile a des compétences de prestations telles que le test de dépistages dans les centres des ONG ayant des CMS, également la distribution des préservatifs sur ces sites.

Pour M. Vincent PITCHE, Coordonnateur du CNLS-IST, le Togo a fait de grands efforts dans le cadre de la riposte nationale. La prévalence nationale, est aujourd’hui de 2,1%, et estimé à 100.000 le nombre de personnes vivant avec le VIH/SIDA, dont 55.000 de ces personnes sont sous traitements anti rétroviraux, avec un taux de couverture de 55%.

En matière de prévention, des actions spécifiques sont faites dans le cadre de la prévention de transmission mère-enfant, et avec un taux de couverture de 90% de femmes enceintes qui reçoivent les traitements adéquats et un taux de prévalence estimé à 6% chez les enfants, est prévus à 2% d’ici 2030.

Cette rencontre a été une occasion pour le CNLS-IST, de rappeler aux médias et ainsi à la population togolaise, sa mission qui est de définir les orientations politiques en matière de lutte contre le Sida; de mobiliser les ressources et évaluer l’efficacité de la lutte contre la Sida; approuver les budgets et Programmes annuels d’action.