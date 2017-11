Le Fonds d’Appui Aux Initiatives Economiques des Jeunes (FAIEJ) et le Programme d’Appui au Développement à la Base (PRADEB) ont organisé le vendredi 24 novembre 2017, à la Bluezone de Cacaveli, une rencontre de formation, d’échanges et de partage d’expériences à l’endroit des jeunes entrepreneurs, présidée par Mme Sakouda GBADAMASSI-MIVEDOR, directrice générale du FAIEJ.

Cette rencontre placée sous le thème « Réussite entrepreneuriale : le management de la qualité», a vue la participation de plus de deux cent (200) jeunes. Elle a pour objectif de sensibiliser en amont les jeunes porteurs d’idées d’entreprise et ceux entrepreneurs en activités sur l’importance de la maîtrise du cadre normatif adapté à leurs activités, et de les outiller sur le management de la qualité pour une pérennisation de la jeune entreprise.

Deux orateurs ont entretenu ces jeunes. Le premier, M. Amekplomo LOLONYO, président de l’Organisation Togo Qualité Performance (OTQP), dans sa communication titrée « Le succès entrepreneurial : l’importance de la maitrise du cadre normatif du management de la qualité», a montré l’importance et la nécessité de maitriser les outils de gestion de la qualité. Pour lui, l’enjeu n’est pas au niveau de la quantité du produit, mais plutôt la qualité du produits.

La communication du deuxième orateur, Mme le Ministre Reckya MADOUGOU, a porté sur « le management de la qualité». Elle a instruit les jeunes entrepreneurs sur les outils de gestion de la qualité dans le parcours de la création et de la gestion d’entreprise et de la finance, tout en les invitant à s’inscrire dans une dynamisme de compétitivité dans leur vision entrepreneuriale.

Les participants ont également bénéficié de séances de partages d’expériences de deux jeunes promoteurs d’entreprise : Dovi KOUDOU, directeur général de BIO AFRIQUE (promoteur du Thé Kinkéliba) et Ismael TANKO, directeur général de TIM AGRO (promoteur de TOGO TIMATI). Ils ont eu à partager leur parcours entrepreneurial, l’importance de la pratique de la qualité et sur les avantages qui en découlent.