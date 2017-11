La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), organisme chargé de la gestion du régime de sécurité sociale, a décidé de prendre le train de l’évolution en marche en créant son site internet dont l’adresse est : www.cnsstogo.tg.

Le ministre de la fonction publique, du travail et des réformes administratives, Gilbert BAWARA a procédé au lancement de ce site le vendredi 24 novembre 2017 au siège de l’institution en présence du directeur général de la CNSS, Madame Ingrid AWADE.

Cette plateforme permettra aux usagers de consulter leur compte de cotisation, faire une simulation de leur pension selon qu’ils soient est assurés ou employeurs.

Dorénavant, tout le monde peut, via internet, à l’adresse www.cnsstogo.tg, avoir accès à l’information fiable et crédible sur la sécurité sociale, s’informer en temps réel et même jouir d’un certain nombre de services en ligne.

Le site internet de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale est conçu de façon dynamique pour assurer une interaction permanente entre l’institution et les internautes.

Ce site donne la possibilité à ses prestataires, à travers l’abonnement gratuit à la newsletter, de faire des suggestions ou d’exposer des préoccupations relatives à la sécurité sociale. Il suffit, pour ce faire, aux usagers de compléter les champs prévus à cet effet.