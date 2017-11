Dans le cadre de l’opération Noël Solidaire-édition 2017, l’ambassade de Chine et la communauté chinoise au Togo ont offert un don de vivres et de non vivres au Togo. La cérémonie de remise des lots s’est déroulée le samedi 25 novembre 2017 à l’agence de solidarité nationale en présence de l’Ambassadeur de Chine au Togo, Liu Yuxi et madame le ministre en charge de l’action sociale Tchabinandi KOLANI YENTCHARE.

Ce don estimé à environ 13000000 F cfa et composé de dix tricycles, dix machines à coudre, de kits scolaire, des pâtes alimentaires, des jouets et autres ; vise à garantir l’épanouissement social, physique, psychologique et culturel des orphelins, ceux issus des ménages très pauvres et autres enfants vulnérables des centres d’accueil dans les préfectures lors des fêtes de fin d’année.

Le ministre Tchabinandi KOLANI YENTCHARE, après avoir remercié les donateurs pour l’intérêt accordé aux couches sociales vulnérables, a formulé le vœu que les relations d’amitié entre la Chine et le Togo puissent s’intensifier et se fructifier davantage au profit des deux peuples.