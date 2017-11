Hôtel MIRAMBEAU, un grand complexe hôtelier dont les activités ont été lancées officiellement le vendredi 24 novembre 2017, à Agbalépédo, à Lomé. Le nouvel hôtel, dans la famille des grandes structures d’accueil au Togo, offre plusieurs services.

L’Hôtel MIRAMBEAU, comme le dit son slogan : « votre séjour dans la beauté », dispose d’un cadre somptueux réservé juste aux clients pour rendre beau leur séjour au sein de ce grand complexe a déclaré Madame Faouziatou DAROU-SALIM, coordinatrice de l’Hôtel MIRAMBEAU. L’Hôtel propose notamment des chambres climatisées, standards, privilèges, et prestige ainsi que des suites MIRAMBEAU et Junior, des clubs privés, des salles d’exposition et de formation et d’un restaurant VIP, en plus de la connexion haut débit ; des équipements audio visuels d’information avec plusieurs chaines internationales a –t- elle ajouté.

La cérémonie de lancement des activités dudit hôtel, a été notamment marquée par la coupure du ruban, la prestation des artistes de la chanson togolaise à savoir le chantre Fofo Shalom et Bibi Reine puis une visite des infrastructures.