Le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Togo (CCIT), M. MEBA Germain Essohouna, a organisé un point de presse le lundi 27 novembre 2017, au siège de la CCIT.

L’objectif de cette rencontre est de présenter aux médias et à la population, la prochaine « enquête de l’opinion des entreprises sur le climat des affaires : impact de la crise socio politique sur l’économie nationale ».

Cette enquête sera lancée auprès des opérateurs économiques installés sur toute l’étendue du territoire national, afin de recueillir leurs appréciations de la situation actuelle. Elle se déroulera du 29 novembre au 15 décembre 2017. Les résultats obtenus permettront de mesurer l’impact du climat socio politique actuel sur les activités des entreprises togolaises.

Pour M. MEBA Germain Essohouna, cette action servira de base à des propositions concrètes pouvant permettre de contribuer à la préservation des acquis si difficilement obtenus à travers les différentes réformes déjà engagées pour la promotion d’une économie forte, inclusive et durable. Par sa voix, la CCIT réitère son engagement à accompagner les entreprises dans la quête d’une performance toujours plus grande, et ce en toutes circonstances.