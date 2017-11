La Caisse Nationale de Sécurité Sociale Nationale (CNSS) en collaboration avec la Délégation à l’Organisation du Secteur Informel (DOSI) organise une opération foraine de délivrance des cartes nationales d’identité aux travailleurs et prestataires des secteurs formel et informel relevant du régime de la sécurité sociale de la CNSS du lundi 27 au mercredi 29 décembre 2017 à Tsévié.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’action sociale de la CNSS prévue à l’article 78 du code togolais de sécurité sociale en vue de contribuer à la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle.

L’objectif de cette opération est de permettre à ceux qui n’ont que le certificat de naissance et n’ayant pas de certificat de nationalité togolaise de se doter de la carte d’identité nationale afin d’accéder aux différents services sociaux formels.

La cérémonie a été présidée par le directeur de l’audit interne, de l’inspection et du contrôle des employeurs, Justin Tchilabalo PILANTE, représentant le directeur général de la CNSS. Il a dans son intervention rappelé que cette action de la DOSI et de la CNSS vise à améliorer les conditions de vie des populations, leur permettant de vaquer librement à leurs occupations et de bénéficier de la couverture sociale.