L’Institut Confucius de l’Université de Lomé, célèbre ses huit ans d’existence. Les festivités ont été lancées le mercredi 29 novembre 2017, audit institut à Lomé. C’est l’occasion pour les responsables de cette institution de dresser le bilan des huit ans d’activités et de formation.

L’institut a formé depuis sa création en octobre 2009, 2313 apprenants en cours du jour et du soir, a indiqué Madame Koutchoukalo TCHASSIM, Directrice de l’Institut Confucius. Selon elle, ces apprenants sont constitués des agents du ministère des affaires étrangères, des étudiants de l’Université de Lomé, et le personnel de l’institut. La formation reçue par les étudiants leur a permis d’effectuer des voyages de 20 jours, puis d’un an en Chine.

L’Ambassadeur de Chine au Togo, son excellence M. LIU Yuxi, en présidant la cérémonie, a déclaré que la Chine et le Togo, bien qu’éloignés, seront de plus en plus proches et les deux peuples de plus en plus intimes, contribuant à la création d’une communauté de destin pour l’humanité, d’un monde caractérisé par l’ouverture, l’inclusion, la paix durable, la sécurité globale et la prospérité commune.

Au cours de cette cérémonie riche en couleurs et prestations, des attestations et prix ont été décernés aux étudiants ayant participé à des formations et concours dans le cadre de cet anniversaire.

L’Institut Confucius de l’Université de Lomé est le fruit de la coopération entre l’université de Lomé et l’université des Etudes Internationales de Sichuan en Chine. Depuis sa création il dispose aujourd’hui trois classes d’enseignements du chinois.