Une délégation du Ministère des Travaux Publics et de l’Assemblée Nationale conduite par son Président Dama Dramani, et celle chinoise par l’Ambassadeur de Chine au Togo, Son Excellence M. LIU Yuxi, ont effectué le mardi 28 novembre 2017, une visite officielle du chantier de construction du nouveau siège du parlement togolais à Lomé. Le Ministre togolais Ninsao GNOFAM, des Travaux publics été également de la délégation.

Il s’agit pour le président Dramani, d’aller à nouveau constater l’état d’avancement des travaux et apprécier déjà les acquis. Le taux global d’avancement est estimé à 71,39%. Ce taux, satisfaisant pour le président de l’Assemblée qui selon lui dépasse le délai normal de consommation qui est de 70,86%. Il s’est félicité tout en estimant que les travaux pourraient être livrés un peu plus tôt que prévu.

Pour l’Ambassadeur de Chine au Togo, M. LIU Yuxi les bâtiments prévus pour être livrés en juin 2018 pourraient être livrés si les conditions sont réunies, eu fin avril 2018.

Les travaux de cette construction ont démarrés le 20 juillet 2016, et doivent durer 23 mois pour l’entreprise chinoise de construction CNTC et de 08 mois pour l’entreprise d’espaces verts (MAUBIN Sart). Le coût des travaux estimé à 113,2 Millions de Yuans soit 10,6 Milliards de Francs CFA est financé par Coopération Chinoise et Etat Togolais.

Le projet de construction du nouveau siège de l’Assemblée Nationale togolaise vise à améliorer les conditions de travail des parlementaires. Il est initié par le Gouvernement de la République togolaise en partenariat avec le Gouvernement chinois.